Poste Italiane, al via le assunzioni di portalettere in provincia di Torino

I candidati saranno inseriti in organico con contratto a tempo determinato e si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, raccomandate, etc.) in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

Tra i requisiti per poter partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali.