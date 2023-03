Giornata Mondiale del Rene, l'evento principale in Piemonte organizzato dalla nefrologia dell'Asl To5

Il 9 marzo si celebrerà la “Giornata Mondiale del Rene”. Quest’anno l’evento rappresentativo per la Regione Piemonte sarà organizzato dalla Nefrologia dell’Asl To5 e vedrà la partecipazione di alcuni dei protagonisti della “rete nefrologica” piemontese. Il contributo della Croce Rossa di Moncalieri L’incontro sarà l’occasione per porre l’accento su specifici aspetti necessari per fronteggiare la malattia renale cronica: la prevenzione, gli stili di vita, le dialisi in casa propria (“domiciliare”), la medicina a distanza (“telemedicina”), con il patrocinio di FIR e SIN sezione Piemonte e Valla d’Aosta, dell’Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto (ANED) comitato Piemonte, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino, del Comune di Moncalieri, della Regione Piemonte e la collaborazione della Croce Rossa Italiana di Moncalieri.

Il titolo di questa edizione è “La salute dei reni per tutti: prepararsi agli eventi inattesi, proteggere le persone più fragili”. "Diffondere la consapevolezza che sono malattie diffuse"

“Lo scopo è quello di diffondere nella popolazione, nel personale sanitario e negli amministratori la consapevolezza che le malattie renali sono diffuse, pericolose, prevenibili e trattabili – spiega il dr. Gianluca Leonardi, direttore della Struttura di Nefrologia e Dialisi dell’Asl To5 – La Rete Nefrologica piemontese ha sviluppato un’organizzazione consolidata negli anni, favorendo una stretta collaborazione tra le varie nefrologie, i centri trapianto, le numerose specialità mediche e il territorio. La presenza di un modello organizzativo strutturato riveste un ruolo fondamentale anche per prepararsi agli eventi inattesi, come purtroppo avvenuto con la pandemia da coronavirus”.

Nello stadio più severo dell’insufficienza renale, entrambi i reni non puliscono più il sangue e le scorie che si accumulano nell’organismo devono essere rimosse attraverso la dialisi. In Piemonte oltre 3000 pazienti in dialisi

Nella regione Piemonte ci sono più di 3.000 pazienti in dialisi, con un’età media di 69 anni, e più di 2500 portatori di trapianto di rene. Sempre nella regione Piemonte, circa 650 persone iniziano la dialisi ogni anno. Questo dato ha anche delle ripercussioni sulla spesa sanitaria: per una persona in dialisi si utilizzano risorse che ammontano ad oltre i 50.000 euro all’anno. Nell’Asl To5 vivono attualmente 172 persone in dialisi e 108 portatori di trapianto renale.

Le cause maggiori di insufficienza renale sono l’ipertensione arteriosa e il diabete mellito non curati adeguatamente o non riconosciuti. Queste malattie, infatti, sono molto diffuse (in Italia oltre 3.5 milioni di diabetici) e decorrono per anni senza provocare disturbi fisici; quindi spesso le persone vivono senza sapere di esserne affette; di conseguenza circa il 10% della popolazione mondiale è portatore di un danno renale di varia gravità, senza saperlo.

Molte sono le misure di prevenzione che potrebbero salvaguardare i reni da un’evoluzione della malattia, a partire dallo stile di vita e dall’esecuzione di alcuni semplici controlli di sangue ed urine. Appuntamento presso la biblioteca Arduino

“E’ con grande piacere che l’Asl To5 accoglie questo incontro così significativo per la salute di molti cittadini – ha affermato il Direttore Generale Angelo Pescarmona - E’ fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica su questo aspetto che vede, pur senza saperlo, così tante persone coinvolte. Ringrazio il dr Leonardi, la Fondazione Italiana del Rene (FIR) e la Società Italiana di Nefrologia (SIN) per aver scelto la nostra Asl per la celebrazione di questa giornata”.

L’evento avrà inizio alle ore 14.30 il 9 marzo presso la biblioteca Civica Arduino di Moncalieri, in via Cavour 31. Sarà possibile seguire in remoto la diretta streaming, collegandosi al link https://www.facebook.com/biblioteca.arduinomoncalieri