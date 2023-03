Bardonecchia cerca attori: in alta val di Susa al via i casting per le comparse di "Fuochi d'artificio"

Cercasi comparse in Alta Val di Susa per la serie Tv “Fuochi d’artificio” prodotta da Matrioska e Fandango, le cui riprese sono previste nei prossimi mesi primaverili. Dal 4 al 6 marzo sono in programma i casting per trovare comparse adulte, dai 18 agli 80 anni ed anche minori dai 5 ai 16 anni.