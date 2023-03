Settimo, grande successo di pubblico per la serata di "Variety for Friends" a sostegno di Candiolo [FOTO]

Una serata di spettacolo: musica, danza, esibizioni e talento sul palcoscenico di Settimo Torinese, nell'ambito dell'appuntamento organizzato dal Rotary, alla presenza del presidente Tommaso Capello.



Grande la partecipazione e il successo di pubblico: centinaia di persone che hanno fatto registrare il sold out della sala del teatro Petrarca.



Lo spettacolo è stato intitolato ”Variety for Friends” e, accanto all'intrattenimento, aveva l'obiettivo di raccogliere risorse per sostenere l'opera di ricerca da parte della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.