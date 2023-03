Torino, la Circoscrizione 7 “in campo” per avere parchi giochi accessibili a bimbi con disabilità

Avere tutti i parchi giochi di Torino accessibili a bambini con disabilità. Un'utopia? Forse, ma un piccolo passo in avanti è stato fatto dalla Circoscrizione 7 grazie all'approvazione di una mozione sull'argomento, presentata dalla consigliera di Sinistra Ecologista Ilaria Genovese e approvata all'unanimità durante l'ultimo Consiglio.



Giochi accessibili, pavimentazione e rampe

Il documento parte dai dati, con un'accessibilità garantita soltanto nel 5% dei parchi ludici presenti a livello nazionale, per richiedere l'impegno nella riqualificazione dei parchi giochi esistenti con l'installazione di strutture adatte a tutti, la sostituzione delle pavimentazioni con materiali antitrauma e la costruzione di rampe e passerelle: “I bambini - spiega Genovese - non alzano muri, non vedono barriere. Perché creargliele noi? Un parco giochi inclusivo è un luogo in cui possono interagire tra loro e utilizzare insieme i giochi installati nel parco, diminuendo di fatto le distanze che possono crearsi di fronte alle diversità".

Mappatura e segnaletica

La mozione, inoltre, richiede la mappatura delle aree gioco presenti sul territorio e la realizzazione di segnaletica informativa in collaborazione con le associazioni che si occupano disabilità attive sul territorio: “I bambini - conclude Genovese - imparano dalle esperienze che vivono e dall'ambiente in cui sono immersi. Spetta a noi fare in modo che questi siano il più possibile inclusivi, equi e giusti".