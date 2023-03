Alice Filippi torna a girare in Piemonte: "Una regione di cui dobbiamo essere orgogliosi"

"È stata un'avventura! Sono molto contenta che Alessandro Gaido mi abbia coinvolta. Lo avevo conosciuto tramite Movietellers e mi ha contattata per questa avventura, non mi aspettavo fosse così impegnativa e non sapevo quale fosse davvero l'impegno dietro all'organizzazione di un Festival. Ho trovato una squadra molto forte e interessante, sto imparando e mi sto divertendo" .

Alice Filippi , regista monregalese che ha portato sullo schermo pellicole come Sul più Bello e Sic, quest'anno approdata al 22esimo Glocal Film Festival come direttrice.

Un impegno che tuttavia non l'ha distratta dal suo lavoro. "Noi registi sappiamo che non si deve mollare mai. Sappiamo che i progetti sono sempre molto lunghi, c’è la fase di ideazione e realizzazione, non bisogna lasciare nulla indietro".

"Adesso sto lavorando a un progetto che si girerà quest’estate, di cui non posso anticipare nulla, ma che non vedo l’ora di cominciare. E poi ho un paio di altri lavori che sono in fase di scrittura. Uno in particolare è incentrato proprio sul Piemonte".

La regione e la città di Torino in particolare è stata location per diversi set soprattutto negli ultimi anni, da Fast and Furious al recente Lidia Poet, ma anche Cuori e altri film e soprattutto serie. "Il Piemonte dà sempre molto sostegno alle serie girate qui. Girare nella nostra regione significa racontare anche il nostro territorio. Un territorio grande, ed è giusto che venga raccontato e valorizzato. Dobbiamo essere orgogliosi di essere piemontesi, ci sono tante storie locali che solo noi possiamo raccontare".

Di pochi giorni fa l'annuncio di 20 milioni di euro stanziati dalla Regione proprio per il sostegno alle sale, ma anche per la promozione di serialità e film da girare in Piemonte. "È molto interessante e devo dire che di conseguenza avere le serie fa crescere il territorio. Sono anni che la Film Commission lavora bene, ci sono grandissimi professionisti, maestranze, costumisti, scenografi, direttori della fotografia, ma non solo, di grande eccellenza, sono bravissimi. Io cerco di portarmi la squadra piemontese anche quando sono in trasferta, ma in generale fanno a gara a venire qui a girare".