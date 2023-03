Sguardi d'altrove: al via la rassegna di Slow Cinema e Aiace

Torna, con la seconda edizione, dal 7 al 9 marzo 2023, la rassegna Sguardi d’altrove, organizzata da Slow Cinema e da AIACE Torino. Come in precedenza, il ciclo di proiezioni al Cinema Centrale Arthouse, sempre alle ore 21.15 si presenta come un viaggio attraverso frontiere geografiche e umane teso a offrire prospettive originali su altri Paesi e altre culture.

Le proiezioni si aprono martedì 7 marzo con il recente Neighbours (Vicini), in cui il regista curdo rifugiato in Svizzera Mano Khalil, ispirandosi ai suoi ricordi d’infanzia, racconta con umorismo e sferzante ironia gli anni ’80 in un villaggio al confine tra Siria e Turchia.

A seguire, mercoledì 8 marzo, il regista e attore di origini congolesi Zeka Laplaine sarà ospite della rassegna per presentare il suo Kinshasa Palace, realizzato nel 2006, film di forte impronta autobiografica che, attraverso il viaggio del protagonista, Kaze, alla ricerca del fratello misteriosamente scomparso, rilegge il passato coloniale e le sue conseguenze, affronta il senso dell’assenza, dell’abbandono e della solitudine in una storia insieme personale e collettiva.

L’ultimo appuntamento, giovedì 9 marzo, sarà con la regista franco-senegalese Dyana Gaye, ospite della rassegna per presentare il suo primo lungometraggio, realizzato nel 2013, il pluripremiato Des Étoiles, che disegna una costellazione dell’esilio tra Torino, New York e Dakar: tre luoghi in cui i destini di altrettanti personaggi si rincorrono lungo il tragitto di diverse migrazioni.