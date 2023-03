Eventi, conferenze, spettacoli teatrali: il ricco programma di Carmagnola per la Festa dell'8 marzo

L’Amministrazione Comunale della Città di Carmagnola organizza una serie di eventi per celebrare la Giornata Internazionale della Donna e l’universo femminile che si svolgeranno nel pomeriggio e nella serata di mercoledì 8 marzo 2023. Gli eventi al chiuso sono ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili. Durante tutta la giornata, nel Giardino Caduti Senza Croce (adiacente Viale ex-Internati) si potranno ammirare installazioni a tema a cura di Donne in Città, organizzazione il cui obbiettivo principale è valorizzare la creatività, le capacità culturali, organizzative e lavorative delle donne. Alle ore 15:00 presso la Sala Solavaggione della biblioteca Rayneri-Berti (Via Valobra 102) è in programma la tavola rotonda “Donne sempre attive. Invecchiare bene si può” a cura di Auser, associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. Tra le varie attività, l’Auser si occupa del trasporto di persone fragili e di disabili che devono sottoporsi a visite mediche e terapie. Alle ore 17:00 al Cinema Elios (Piazza Verdi 4) l’Unitre cittadina presenta il film “Maria e l’amore”, commedia sentimentale del 2022 diretta da Lauriane Escaffre e Yvonnick Muller, con Karin Viard e Grégory Gadebois. La protagonista Maria si guadagna da vivere facendo le pulizie ma è una sognatrice che non si separa mai dal quaderno dove, da 25 anni, appunta in segreto le sue poesie. Quando comincia a lavorare per la Scuola delle Belle Arti incontra Hubert, che ne è il guardiano e che le apre un mondo diverso da quello a cui è abituata: un mondo di libertà individuale, di creatività e di esplorazione che mostrerà a Maria un possibile, diverso modo di vivere e pensare. Alle ore 21:00 all’Auditorium Baldessano Roccati (Viale Giuseppe Garibaldi 7) viene organizzato l’evento “Essenza Donna” con la collaborazione di due associazioni cittadine - Essenza Danza e Gruppo di Lettura Carmagnola - e dell’artista Sara Luciani. L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti. Una serata di qualità, un’ora piacevole di riflessione ma al contempo leggera, che le donne possano dedicare a sé stesse. Un evento che amalgamerà le arti: letteratura, musica e danza con complici la sublime dolcezza di una pasticceria ricercata e il profumo inebriante dei fiori. Una serata suonata, letta e danzata, adatta a un pubblico di tutte le età. Con eleganza, grazia e delicatezza, dalle parole dei testi nascerà il movimento, accompagnato da ottimi abbinamenti musicali, come solitamente avviene negli spettacoli firmati Essenza Danza. Ad impreziosire il tutto, la presenza dell’attrice Roberta Belforte, volto conosciuto dagli spettatori teatrali e protagonista di numerosi spettacoli andati in scena nei teatri Alfieri, Erba e Gioiello di Torino: sua è la voce fuori campo degli eventi del Gruppo di Lettura Carmagnola, da Letti di Notte sino alla rassegna teatrale cittadina. Sarà proprio lei a far prendere vita ai brani scelti tra i capolavori della letteratura anche contemporanea, per offrire uno sguardo il più possibile completo sul mondo femminile. La sorprendente artista Sara Luciani esporrà le sue opere: i personaggi femminili che dipinge e reinterpreta accoglieranno gli spettatori nel foyer e in sala. Un omaggio floreale a cura del vivaio Daveli e un piccolo capolavoro di arte pasticciera creato dalla fantasia della Pasticceria Di Claudio saranno offerti a tutte le spettatrici. Durante la serata verrà inoltre presentata al pubblico una grande novità relativa all’edizione 2023 del Festival Letti di Notte, al quale tutte le realtà coinvolte in questo evento collaboreranno. Per il Sindaco Ivana Gaveglio “è molto importante celebrare con diverse iniziative questa ricorrenza per ribadire che anche nel nostro Paese è necessario continuare senza sosta a tutelare e promuovere i diritti e le libertà delle donne di qualsiasi età contro ogni forma di discriminazione e violenza. Ma è importante anche per sottolineare e riconoscere l’importanza delle donne e dei ruoli che svolgono, oltre che in ambito famigliare, nelle piccole e grandi comunità, spesso con caparbietà e coraggio insieme a gentilezza, umanità e altruismo, con amore”. Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Alessandro Cammarata dichiara: "Visto che la Giornata internazionale della donna è un'occasione per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche conseguite dalle donne negli ultimi decenni l'Amministrazione ha pensato che l’evento Essenza Donna fosse una giusta occasione per ricordare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora vittime in diverse parti del mondo e per proseguire la battaglia civile per l’uguaglianza e le pari opportunità attraverso il meraviglioso messaggio di diverse arti. Essenza Donna parte dall’assoluto desiderio di creare bellezza e, attraverso questa, nutrimento per l’anima".