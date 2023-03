Rivarolo, picchia la compagna e si barrica in casa: 35enne nigeriano denunciato

Una accesa lite degenerata in violenza. I carabinieri hanno denunciato per lesioni un 35enne nigeriano che nella mattina di ieri, domenica 5 marzo, ha picchiato la convivente e poi si è barricato in casa con la figlia piccola.

La compagna in ospedale a Ivrea

I fatti sono accaduti a Rivarolo: solo alla vista dei Vigili del fuoco l'uomo ha aperto la porta dell'abitazione lasciando entrare i soccorritori. La compagna è stata trasportata all'ospedale di Ivrea a causa delle ferite riportate.