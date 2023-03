Chivasso si fa beffe dello scherzo del maltempo: ecco la grande festa per la fine del Carnevale [FOTO]

Hanno dovuto attendere a causa delle cattive condizioni del meteo che, tramite le previsioni, sconsigliavano di scendere in strada. Ma con qualche giorno di ritardo Chivasso ha comunque celebrato la sua festa per la fine del Carnevale.



Grande successo di pubblico per carri, maschere, coriandoli e tutto ciò che ha aiutato a ricreare un'atmosfera giocosa e gioiosa. Scherzi e sorrisi, soprattutto per i più piccoli.