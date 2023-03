Moncalieri, a Domenico Imperato il Premio Gianmaria Testa 2023

Nella serata conclusiva del Premio Gianmaria Testa 2023 che si è tenuta sabato 4 marzo al Teatro Superga di Nichelino, dopo aver superato la selezione di oltre 170 brani provenienti da tutta Italia, si è imposto sugli altri cinque finalisti il pescarese Domenico Imperato.

Con il brano inedito “Sorridi” si è guadagnato il primo posto grazie al giudizio della giuria presieduta da Eugenio Bennato, ottenendo una targa e un premio di 1.500 euro oltre a un’esibizione che si terrà a settembre durante il festival Ritmika 2023 al Pala Expo di Moncalieri. Ai Corimè invece il Premio speciale per la migliore esibizione dal vivo, per la loro interpretazione di “Extra Muros” di Gianmaria Testa

"Non credo assolutamente che uno faccia musica – ha dichiarato Imperato - con la missione di vincere gare e concorsi, ma questo riconoscimento, in questo momento, fa tanto bene. Ringrazio tutte le persone che in questi giorni mi hanno scritto il loro supporto e affetto, tutte le persone che mi seguono ai concerti e che hanno speso delle buone parole per me e la mia musica. Ringrazio, nonostante tutto, anche chi non mi ha capito e chi non mi ha voluto: piano piano riusciremo a capirci".

Durante l’evento, inserito all’interno della 43esima edizione del Premio Letterario “Città di Moncalieri”, organizzato dall’associazione culturale Saturnio, un pubblico entusiasta e attento ha assistito alla premiazione dei poeti vincitori della “Sezione Silloge Edita” ovvero Mary Barbara Tolusso con “Apolide” (Mondadori) e Marco Balzano con “Nature Umane” (Einaudi) prima delle esibizione dei cinque artisti Valerio Sgarra, i Corimè, Cane Sulla Luna ed Effe Chiara, selezionati a livello nazionale.

L’evento più intenso e suggestivo della serata, nata per ricordare il più francese dei cantautori italiani, è stato l’esibizione dal vivo di Neri Marcorè che attraverso le sue canzoni ha reso omaggio alla poetica di Gianmaria Testa, accompagnato da Domenico Mariorenzi (pianoforte e chitarra) e Stefano Chiabrera (violoncello).

Infine, una notizia importante: è stato annunciato che grazie a Egea Music e Produzioni Fuorivia si realizzerà un cd con le canzoni inedite dei cinque finalisti e la loro interpretazione del brano di Gianmaria Testa che sarà distribuito in tutta Italia e diventerà una sorta di importante biglietto da visita del Premio.

Domenico Imperato è un cantautore e produttore musicale. Premio Fabrizio De Andrè alla canzone d'autore nel 2014, ha pubblicato due dischi 'Postura Libera' (2014) e 'Bellavista' (2018). Ha condiviso il palco con: Calexico, Diodato, Mannarino, Brunori Sas, Erica Mou, Mario Venuti, Peppe Voltarelli, Peppe Servillo, Sara Jhane Morris, Moltheni. Ha vissuto per alcuni anni prima in Portogallo e poi a San Paolo del Brasile dove ha prodotto e registrato 'Postura Libera'. I suoi dischi hanno ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica specializzata e del pubblico. Si esibisce da anni in una intensa attività live in Italia e all’estero. Il 13 luglio 2022 è uscito 'Sentimentale', primo singolo di anteprima del nuovo disco.