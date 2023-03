Furia anarchica, Lo Russo visita i negozianti colpiti: “Il corteo voleva devastare Porta Nuova” [FOTO e VIDEO]

E’ andata male, ma forse poteva andare pure peggio. Sì, perché gli anarchici che sabato hanno messo a ferro e fuoco Torino volevano dirigersi a Porta Nuova e in quel caso la situazione sarebbe degenerata.

Lo Russo: "Una autentica vergogna"

Lo ha raccontato il sindaco Stefano Lo Russo, che questa mattina ha visitato i negozianti che due giorni fa hanno fatto i conti con la furia anarchica. Vetrine rotte, scritte sui muri. Una devastazione totale. “E’ una ferita, ma soprattutto una vergogna: non ci sono parole che possano descrivere il sentimento che proviamo. Un gruppo di teppisti che ha deciso in maniera premeditata di devastare una parte di città”.

“La Questura ha provato a contenere i danni, il vero obiettivo era Porta Nuova e ci sarebbero stati danni molto più ingenti. Fortunatamente abbiamo avuto danni solo alle cose, le persone sono rimaste illese” ha spiegato il primo cittadino.

"Disegno di devastazione premeditato"

Il sindaco, ricordando i sequestri di armi, bastoni e maschere antigas operati dalla polizia, ha poi indirettamente risposto a quei cittadini che avrebbero voluto un intervento più veemente da parte delle forze dell’ordine: “L’episodio è grave, dimostra una saldatura pericolosa della galassia anarco insurrezionalista: c’era un disegno di devastazione di Torino premeditato. Prefetto e Questore hanno agito con professionalità”.

"Doveroso essere al fianco dei negozianti"

I danni rimango importanti, ma a detta di Lo Russo potevano essere superiori. Nella sua visita ai negozianti, il primo cittadino ha portato loro solidarietà e condiviso una speranza: quella di far pagare i danni a chi li ha causati: “Penso sia doveroso essere qui, come tutta la città anche io sono molto arrabbiato. Dobbiamo stare a fianco dei negozianti: le vetrine verranno cambiate, noi puliremo le scritte. Mi hanno detto che c’è stata grande paura, cerchiamo di stare vicino ai commercianti. Si sono limitati i danni, ci sono e sono evidenti ma spero davvero che i responsabili possano essere sanzionati: non è tollerabile che tutto questo resti impunito”.

Altri quindici anarchici denunciati

Quindici anarchici, alcuni provenienti da altre città, sono stati denunciati dalla Digos di Torino per possesso di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale, nell'ambito delle indagini sui disordini scoppiati sabato. Gli anarchici identificati grazie ai filmati e che si vanno ad aggiungere ai 37 già denunciati, facevano parte di un gruppo che con dei carrelli della spesa facevano spola dal corteo a piazza Arbarello, dove c'era parcheggiato un furgone noleggiato, che veniva usato come arsenale di bastoni, scudi e protezione da usare, secondo gli investigatori, per gli scontri.

Dopo due tentativi andati a vuoto perché pedinati, gli anarchici erano riusciti a caricare il carrello per rifornire il corteo degli strumenti. A questo punto sono stati intercettati dalla polizia, che ha sequestrato l'armamentario, dopo una colluttazione con gli antagonisti, che sono riusciti a nascondersi all'interno del corteo.

Cirio: "Situazione inaccettabile, non vogliamo più vederla"

E sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “E’ una situazione inaccettabile, che non vogliamo più vedere nelle strade di Torino, del Piemonte e del mondo. Non è tollerabile o giustificabile in nessun motivo distruggere i beni degli altri o tenere comportamenti che violano le norme della convivenza tra le persone”. “La mia è una condanna durissima, una solidarietà alle forze di polizia e un impegno a lavorare insieme: la democrazia è bella e importante, ma ha i suoi spazi per dire le cose. Quella non è democrazia, non possiamo accettare che non si rispettino le leggi” ha ribadito il Governatore.

Il presidente ha poi proseguito: “Si registrano tensioni legate a fatti di cronaca che ben conosciamo, ma nulla è giustificabile quando viola i diritti delle altre persone, gli interessi delle altre persone. Immaginate quei privati e commercianti che hanno visto distrutto il loro luogo di lavoro o pertinenza. Non è tollerabile, solidarietà piena alle forze dell’ordine e lavoriamo perché non accada più”. Nonostante le polemiche, Cirio non ha riscontato carenze nella gestione dell’ordine pubblico: “Non credo, credo che dobbiamo tenere l’attenzione alta, cosi stanno facendo la Questura e Prefettura. Proprio perché Torino si è già ritrovata in passato ad avere a che fare con queste situazioni, c’è una professionalità e serietà da parte di chi cura l’ordine pubblico”.

“Tutti insieme dobbiamo fare fronte comune, perché le istituzioni devono dire che le violazioni delle leggi non sono accettabili, i diritti delle persone terze vanno tutelati e garantiti sempre” ha concluso il presidente.