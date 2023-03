Barriera di Milano, il fiuto di Iron mette nei guai alcuni pusher in piazza Respighi

In particolare, grazie al fiuto di Iron, cane antidroga dell'unità cinofili, è stato possibile scoprire alcune dosi di sostanza stupefacente nascoste in piazza Respighi, mentre i controlli hanno coinvolto in tutto 81 persone e hanno portato all'arresto di un uomo di 32 anni, di origine nigeriana, trovato in possesso (presso la sua casa) di 20 dosi di crack e una certa quantità di hashish, oltre a 1700 euro in contanti e in banconote di piccolo taglio.