Viasat cambia strada: dallo scorporo di alcune attività nasce Elem Group

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2023. Di fatto è un ritorno al passato, proprio da quella Elem, fondata dall’imprenditore Domenico Petrone nel 1974, che ha dato vita a VEM Solutions e al Gruppo Viasat.



Dunque, una realtà specializzata nella produzione di sistemi elettronici per i mercati Automotive, Sport Car Racing, ICT, Industriale, Telecomunicazioni, Difesa, Aerospaziale e che, nei decenni successivi, si è dedicata alla progettazione e produzione di Soluzioni Telematiche per l’automotive con applicazione di Tecnologie di Localizzazione Satellitare. La capacità di progettare, sviluppare e produrre hardware, firmware e software per soluzioni tecnologiche all'avanguardia nel campo dei sistemi elettronici e della telematica satellitare ha consentito un posizionamento strategico nei mercati di riferimento. Negli anni più recenti ha anche ampliato le proprie capability industriali, acquisendo due stabilimenti produttivi delle società Minipuls in Bulgaria e BluTech in Cina, entrambe controllate da VEM Solutions. A questi si aggiunge lo storico stabilimento di Venaria Reale e una partnership produttiva con la Nextplast in Tunisia.