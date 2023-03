Dopo anni di ingorghi, addio alla rotonda di piazza Baldissera: arrivano i semafori

Addio al tunnel

La proposta elaborata dall'amministrazione di centrosinistra manda in soffitta l'ipotesi del tunnel e ha il vantaggio di avere un costo nettamente inferiore: se infatti il sottopasso avrebbe significato per il Comune un esborso economico da 40 milioni di euro, per l'impianto semaforizzato si stima una spesa tra i due e i tre milioni di euro .

"Non abbiamo le risorse per il sottopasso"

" Non abbiamo le risorse per il tunnel - ha spiegato il primo cittadino - e non possiamo aspettare di averle per questo nodo viabilistico. Questa è la ragione per cui la Città ha dato un incarico a uno studio per fare una progettazione definitiva di piazza Baldissera ". E la progettazione elaborata dalla torinese Samep Mondo Engineering mette in luce come sia necessario " superare il concetto di rotonda e quindi di riconfigurare l'incrocio con semafori ".

Tempistiche non definite

Al momento il Comune non ha ancora stabilito dove prenderà le risorse. "Sarà uno dei cantieri - aggiunge Lo Russo - più importanti della città e soprattutto è in cima alle priorità della nostra amministrazione". Sulle tempistiche, alla luce anche della non certezza della fonte di finanziamento, il sindaco preferisce non sbilanciarsi: "Stiamo analizzando, per arrivare ad approvare in via definitiva la progettualità che è in stato avanzato, ma non conclusa. Dopodiché adotteremo tutti gli atti amministrativi per il via ai lavori".

Russi (M5S) all'attacco