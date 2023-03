La terza Settimana della Didattica del Politecnico parte con una corsa-camminata lungo il Po di 3 km

Il Teaching and Language lab (TLlab) del Politecnico di Torino apre la terza Settimana della Didattica con l’evento “We have a dream! Sogni in movimento per la didattica”, una “cammi-corsa” aggregativa nel Parco del Valentino lungo le rive del Po aperta a docenti e studenti delle università piemontesi, per raccogliere in movimento sogni e riflessioni sulla didattica universitaria.

L’evento è organizzato con il supporto del Comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari invernali di Torino 2025, e segnerà il punto di partenza di un ricco programma di eventi su vari temi di interesse globale per dare risalto alla componente intellettuale degli atleti universitari.

La prima fase del percorso prevede una camminata di discussione a piccoli gruppi (walk-storming), la seconda una fase di jogging con riflessioni individuali (solitary-storming). All’arrivo, tramite la compilazione di un form, verranno raccolti i sogni dei partecipanti che saranno poi analizzati e condivisi nell’evento conclusivo della Settimana della Didattica, venerdì 17 marzo alle 11:00 presso l’aula 8N in Via Boggio 59D.

La Settimana della Didattica – che in questa edizione apre le porte a docenti e studenti di tutti gli atenei piemontesi - è uno dei servizi che il TLlab del Politecnico di Torino offre a supporto del proprio staff accademico nell’ambito di un progetto più ampio di Faculty Development, cioè di sviluppo delle competenze professionali dei docenti su temi legati all’insegnamento e all’apprendimento.