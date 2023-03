Samuele Capello porta un pò di Grugliasco nella nazionale italiana di sci di velocità

"Cinque anni fa, nel 2018, ho provato lo sci di velocità e sono subito stato contattato per allenarmi con la nazionale B, ma senza far gare perché era l'anno della maturità – dice Samuele - Ho sempre fatto gare di sci alpino, ma senza particolari pretese".

Nel 2019 ha partecipato ai Campionati del mondo junior di Vars con un 6° posto e una velocità di 172 km/h nella categoria S2, vestiti da discesa libera, con materiali di serie. Sempre a Vars, nel 2019, ha fatto un ottimo 2°posto in Coppa del mondo juniores. Nel 2021 ha esordito con gli "adulti" nella categoria S1 a Idre Fjäll, pista molto difficile in cui è arrivato 26°.

Poi arriva la svolta. "Nel 2022 sono stato convocato con la nazionale A e sono andato solo alle finali di Andorra, perchè ho avuto il Covid proprio a gennaio nel periodo delle gare - continua il nazionale - Quest'anno ho finalmente avuto possibilità di allenarmi senza problemi prima dell'inizio della Coppa del mondo e i risultati si sono visti con il raggiungimento al primo tentativo utile del mio obiettivo principale: raggiungere i 200,12km/h coronati da un 12° posto assolutamente inaspettato". Il giorno dopo Samuele tocca i 200,34 km/h, con una manche un po' difficile condizionata dal vento, valsa il 18° posto. Al momento è 16° nella classifica overall di Coppa del mondo e le competizioni, per questa stagione, non sono ancora terminate.