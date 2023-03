Carro attrezzi: quali società di assistenza posso chiamare se l’incidente avviene in tardissima ora del giorno? Chiama il Pronto intervento carroattrezzi di notte se non hai fatto un incidente ma hai avuto "solo" un guasto e non sai a chi rivolgerti in quel momento tieni presente che ci sono diverse società in grado di inviarti un carro attrezzi e di risolverti il problema.

A pagamento, ovviamente, a meno che – come già detto – la tua polizza assicurativa preveda il costo dell’assistenza stradale. le più note sono queste quattro. Soccorso stradale aci sicuramente sarà il primo a venirti in mente in caso di guasto o di incidente. il servizio di soccorso stradale dell’aci è attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, compresi i festivi. a mandarti il carro attrezzi ci penserà aci global. se hai la tessera di socio aci, avrai uno sconto sulle tariffe.

Dovrai comporre il numero verde (gratuito dall’italia) oppure, se sei in autostrada, chiedere l’intervento attraverso le colonnine sos. euro service assistance (esa) la centrale operativa di esa risponde al numero verde. il carro attrezzi è garantito a chiunque ne abbia bisogno, con la possibilità di usufruire di tariffe agevolate e di abbonamenti speciali. Europ assistance altra società piuttosto nota nell’ambito del soccorso stradale è europ assistance.

Offre assistenza 24 ore al giorno, su strade normali e autostrade. la rete per fare arrivare un carro attrezzi in aiuto degli automobilisti è diffusa in tutta italia. Il numero verde da chiamare è. axa assistance ultima, ma non ultima, è axa assistance.

Si tratta di una compagnia di assicurazioni che, però, fornisce soccorso stradale anche a tutti. ovviamente, con tariffe diverse: chi non è assicurato con axa deve pagare il servizio di traino. il numero verde è indicando il luogo dove il veicolo si è fermato, targa e modello e le generalità. L’operatore non farà altro che individuare il carro attrezzi più vicino che sarà attivato una volta comunicato all’automobilista il costo dell’operazione. carro attrezzi: quanto costa?

Il costo di un carro attrezzi cambia a seconda della società che viene chiamata per il servizio di soccorso stradale. Come abbiamo ribadito più volte, non ci sarà nulla da pagare nel caso in cui tu abbia previsto questo servizio nella polizza assicurativa: la fattura del carro attrezzi sarà inviata alla tua compagnia, che ci penserà a saldare il conto, purché si tratti del mezzo di un’officina convenzionata con la compagnia esistono polizze che rimborsano il rientro a casa del conducente e dei passeggeri, l’eventuale pernottamento in hotel ed infine le compagnie che garantiscono la possibilità di una vettura sostitutiva nel caso in cui il fermo del veicolo potrebbe durare diversi giorni.

Polizze ancor più complete, coprono addirittura le spese sanitarie e il trasferimento presso strutture ospedaliere. le ragioni per stipulare una polizza con assistenza stradale sono molteplici e soprattutto consigliate a quegli automobilisti che viaggiano molto e che affrontano lunghe distanze o se il mezzo utilizzato è molto “datato” e quindi maggiormente soggetto a malfunzionamenti o guasti.

Il prezzo della copertura solitamente è abbastanza contenuto e non incide molto sul premio della responsabilità civile e farà risparmiare parecchi soldi, oltre al disagio e alle somme da pagare per il traino del veicolo. Chiamato il carro attrezzi, l'auto in avaria solitamente viene trasportata al centro assistenza più vicino, talvolta convenzionato con la stessa compagnia di assicurazione.