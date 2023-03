A Moncalieri in arrivo sessanta colonnine di ricarica per le auto elettriche (foto di archivio)

Moncalieri continua a muoversi in direzione di una mobilità dolce e green. Stanno per arrivare in città sessanta nuove colonnine destinate alla ricarica delle auto elettriche: nei giorni scorsi è arrivato il via libera da parte della giunta comunale al piano per l‘installazione.

Iniziativa all'interno del programma Pinqua

Il programma presentato dagli assessori Alessandra Borello ed Angelo Ferrero prevede una sessantina di punti di ricarica, di cui quindici definiti ad "alta priorità": ed è da questa lista che usciranno le prime due colonnine di ricarica inserite all’interno del programma Pinqua, il progetto sulla qualità dell’abitare finanziato con il Pnrr.

“Il primo passo - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferrero - sarà stabilire i protocolli d’intesa con gli operatori che dovranno provvedere all’installazione delle colonnine. Al momento è però presto per avere certezze sui tempi, visto che prima dobbiamo fare il bando”. Colonnine che si andranno a sommare a quelle, poche peraltro, già presenti sul territorio.

Il progetto pensato dal Comune

Il piano prevede di realizzare 60 aree di sosta, caratterizzate da almeno una colonnina di ricarica con due parcheggi, in punti individuati dal Comune di Moncalieri, che provvederà poi ad attivare il servizio individuando sul mercato fino ad un massimo di tre soggetti interessati, sulla falsa riga di quanto è già stato fatto per lo sviluppo della rete dei monopattini.

Ferrero: "Vogliamo diventare hub di riferimento"

“La nostra città è lo snodo autostradale più grande dell’area sud - ha sottolineato l'assessore Ferrero - lavoriamo perché possa assumere un ruolo di hub tra Torino e il sud-est del Piemonte”.