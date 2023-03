Tragedia al confine con l'Astigiano: a Mombello muore un ragazzo di 20 schiacciato da un trattore

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Mombello, piccolo paese al confine tra la provincia di Torino e quella di Asti. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro. Per una dinamica ancora da verificare - sulla quale stanno indaganto sia i tecnici dello Spresal che i carabinieri - il giovane è rimasto schiacciato sotto il trattore che stava utilizzando.



Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori, che però non hanno potuto fare nulla per lo sfortunato ventenne.