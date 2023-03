Dogana aeroporto di Caselle: in due mesi da inizio anno oltre 100 mila euro non dichiarati

Oltre 100 mila euro in due mesi dall’inizio dell’anno non dichiarati e intercettati dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) all’aeroporto di Torino Caselle. I contati erano trasportati da cittadini di diverse nazionalità che o non dichiaravano l’ammontare che avevano con sé o lo dichiaravano parzialmente. I funzionari hanno accertato dieci violazioni in tutto che si sono concluse con l’applicazione delle sanzioni.