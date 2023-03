Torino nella Top 10 delle città con più traffico in Europa, Confartigianato: "Sì alla Tangenziale Est"

Torino nella top 10 d'Europa, ma non per un primato da festeggiare: secondo lo studio riportato da Italia Oggi, il capoluogo piemontese è infatti tra le città in cui si perde più tempo a causa del traffico.

Una situazione che forse non coglie di sorpresa gli automobilisti, spesso abituati a rimanere in coda, ma che è stata commentata da Dino De Santis, presidente dei Confartigianato Torino: "I nostri concittadini impiegano ben 25.2 minuti a percorrere 10 km/h di tragitto. La cosa non ci stupisce, perché è esperienza quotidiana di ciascuno di noi quella di trascorrere pezzi delle nostre giornate fermi nel traffico. Altro che città da 15 minuti".

Il riferimento va quindi a Stefano Lo Russo, che in campagna elettorale aveva appunto promesso una città da "15 minuti", intesa come di prossimità. La realtà è che si impiegano 25 minuti per percorrere appena 10 km di tragitto.

"A due anni dall’insediamento della Giunta Lo Russo registriamo un’impasse sul versante della viabilità, a parte l’istituzione della futura Ztl ambientale. Nessuna rivisitazione della Ztl dell’area centrale, nessuna rivisitazione delle piste ciclabili zigzaganti eredità dell’epoca grillina, in compenso restringimenti privi di razionalità, fatti in nome della sacrosanta sicurezza di pedoni e di ciclisti ma senza una visione complessiva. Vedremo, poi, se le soluzioni prospettate per piazza Baldissera si dimostreranno davvero risolutive" prosegue il presidente di Confartigianato.