Sarà ospitato in una rsa di Lanzo il prof di Filosofia del Gobetti "adottato" in ospedale a Vicenza dai suoi ex allievi

Il conto alla rovescia per il suo arrivo in provincia di Torino è già iniziato. Lo hanno ritrovato dopo tanti anni, ricoverato e solo, all'ospedale San Bartolo di Vicenza dove era stato curato dopo aver contratto il Covid. Lo hanno preso in carico e sistemato in una struttura per anziani in Veneto, dove l'uomo si era trasferito una volta andato in pensione. Ma adesso è pronto ad arrivare a Lanzo il professore di filosofia salito agli onori della cronaca nei giorni scorsi quando i suoi ex allievi del liceo Gobetti di Torino lo hanno raggiunto dopo averne perse le tracce ormai da alcuni mesi. Si tratta della quinta D che affrontò la Maturità nel 1980.

Il desiderio di andare nel suo ex ginnasio

Umberto Gastaldi, 82 anni, è destinato a essere affidato alle cure del Collegio San Filippo Neri di Lanzo, la struttura del gruppo Korian che domina le vallate a pochi chilometri da Torino. Una struttura che un tempo era una scuola e dove il prof ha frequentato il ginnasio, quando era ragazzo. Ecco perché il suo desiderio, oltre a salvare i suoi libri, è stato proprio quello di essere portato in quella che considera casa sua.

L'impegno dei suoi ex allievi della quinda D

E i suoi ex allievi, oggi sparsi in tutta Italia, in Europa (e non solo), si sono attivati per portare a termine la missione. Prima il passaparola per ritrovarlo, dopo averne perse le tracce che ancora li tenevano legati a lui. Poi l'incontro in un ospedale e poi in una rsa di Vicenza. E adesso si sta affrontando ogni passaggio burocratico indispensabile per poter permettere al professore di realizzare il suo desiderio.

Tecnici al lavoro per risolvere le burocrazie

La Asl del Veneto di competenza è già in contatto con i vertici della struttura: bisogna effettuare il cambio di residenza e risolvere tutti quei piccoli intoppi che spesso la burocrazia pone sul cammino.



A raccontare la storia del professore di filosofia "ritrovato" sono stati per primi i quotidiani del Veneto. Tutto è cominciato quando Nicoletta Bertorelli, ex allieva del professor Gastaldi e oggi anche lei docente di Filosofia (ma a Roma) si è accorta che qualcosa non andava. I messaggi e le mail che con una certa frequenza venivano scambiate con il professore non ricevevano più risposta. E allora ha lanciato la gara di solidarietà con i suoi compagni del liceo. Un rimbalzo di messaggi e mutuo soccorso tra Italia, Usa e Inghilterra fino al ricongiungimento con l'anziano docente e la volontà di realizzare le sue due richieste. Una è "Prendete i miei libri". L'altra, appunto, è la possibilità di trascorrere i futuri anni a Lanzo, presso la rsa che un tempo era la sua scuola.