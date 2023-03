Domenica 26 sarà svelato il vincitore del 43° Premio Letterario “Città di Moncalieri”

Domenica 26 marzo alle ore 16, al Castello Reale di Moncalieri nella Sala della Regina l’Associazione Culturale Saturnio, organizzatrice del 43° Premio Letterario Internazionale “Città di Moncalieri”, premierà il romanzo finalista della Sezione Romanzo Edito.

L’evento condotto da Girolamo Angione, avrà inizio con la prima parte del concerto del Khora Quartet con Luca Campioni (I violino) Tiziana Furci (II violino), Simone Rossetti (viola) e Gabriele Montanari (violoncello).

A seguire un salotto letterario, in cui un membro della Giuria scientifica Gabriella Bardaro intratterrà i tre autori finalisti Dario Voltoni con “Il giardino degli aranci” (La nave di Teseo), Veronica Raimo con “Niente di vero” (Einaudi) e Bernardo Zannoni con “I miei stupidi intenti” (Sellerio). L’attrice Patrizia Scianca leggerà brani estratti dai romanzi finalisti.

Subito dopo si procederà alla lettura delle schede di votazione della Giuria Popolare, composta da gruppi di lettura, biblioteche, scuole, associazioni culturali e rappresentanti istituzionali, in diretta i tre finalisti in sala sapranno il risultato finale.

Dopo la proclamazione del vincitore assoluto del 43° Premio Letterario Internazionale “Città di Moncalieri” la seconda parte del concerto con il Khora Quartet

Il Premio Letterario “Città di Moncalieri” vanta una lunghissima tradizione ed è tra i più longevi e affermati a livello locale e nazionale. Infatti, nasce nel 1977 come concorso dedicato essenzialmente alla poesia, sia in lingua italiana sia dialettale. Negli anni seguenti si aggiungerà una sezione dedicata alla narrativa ed altre sezioni riservate alle composizioni a tema. La giuria del Premio è stata presieduta da personalità culturali di rilievo nazionale come il giornalista Giorgio Bocca, lo scrittore Mario Soldati, il linguista Gian Luigi Beccaria il critico letterario Angelo Jacomuzzi, il Prof. Giorgio Barbèri Squarotti, lo scrittore moncalierese Elio D’Aurora, il Prof. Giovanni Tesio, lo storico Gianni Oliva e attualmente la critica televisiva della Stampa Alessandra Comazzi.

Al concorso, che nel 2022 è giunto alla Quarantatreesima edizione, hanno partecipato centinaia poeti e scrittori provenienti da tutta Italia con opere inedite o pubblicate da case editrici di rilievo nazionale. Dal 1987, nell’ambito del Premio Letterario, viene inoltre assegnato uno speciale riconoscimento, il Premio Saturnio, destinato a personalità del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo. Nel corso degli anni il Saturnio ha così fatto incontrare il pubblico moncalierese con personalità di rilievo tra i quali Luca Ronconi, Ottavia Piccolo, Remo Girone, Roberto Gabetti, Nico Orengo, Norihiko Harada, Pier Franco Quaglieni, Giorgio Bàrberi Squarotti, Gabriele La Porta, Corrado Calabrò, Ernesto Olivero, Liana De Luca, Dario Fontana, Allegra Agnelli, Ferruccio Tondato, Oscar Farinetti, Paola Gribaudo e, nel 2019, Gianni Oliva, attuale presidente in carica.