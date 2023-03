Domani a Torino l’ultimo saluto a Eleonora Caire. La famiglia: "Solidarietà sarà il fiore più gradito"

Si terranno domani, giovedì 23 marzo, alle 11 presso la parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di via Saluzzo a Torino, i funerali di Eleonora Caire, la scalatrice deceduta nella giornata di lunedì 20 marzo dopo esser stata vittima di un incidente nel pomeriggio di sabato 18.



Eleonora e altri due escursionisti stavano procedendo lungo il canale dei Torinesi, sul Marguareis, quando sono precipitati. La giovane dottoressa di Courmayeur è rimasta ferita gravemente ed è stata tradotta all’ospedale di Cuneo – dove poi, purtroppo, è spirata – in codice rosso (codice giallo e verde per gli altri due coinvolti).



Ampio e condiviso il cordoglio tra le province torinesi e cuneesi, e tra i tanti appassionati di montagna. Sarà possibile salutare Elenora – per chi vorrà farlo – anche nella serata di oggi (mercoledì 22 marzo) alle 19 nella chiesa dei Santi Claudio e Dalmazzo di Castiglione Torinese. Dopo le esequie, Eleonora verrà portata al cimitero di Gassino Torinese.

La famiglia: "Aiutateci a sostenere i progetti di Ele"

“Vogliamo per prima cosa ringraziarvi tutti ancora una volta, perché veramente l’affetto che ci state continuando a dare è indescrivibile ed inimmaginabile. Ci riempite il cuore” hanno scritto i famigliari della 33enne sulla sua pagina Facebook, rivolti ai tanti che hanno dimostrato la propria vicinanza.



“Sappiamo quanto Ele credesse e tenesse alla Pet Therapy - proseguono - ; vi chiediamo pertanto di non inviare fiori ma, qualora lo voleste, di aiutarci a portare avanti un progetto dedicato a questa sua passione, al posto suo. Siamo sicuri che in questo modo, quando avremo bisogno di lei, sapremo che potremo trovarla in tante cose belle, oltre che in quel posticino dei nostri cuori che ha saputo conquistare. Questo sarà il fiore più gradito a Ele”.



“Qualora desideraste mettere un piccolo mattoncino di questo progetto potrete farlo inviando la vostra donazione. Qualsiasi aiuto che potrete dare sarà davvero apprezzato da tutti noi ma soprattutto siamo certi che lo sarà da Ele, che sicuramente supervisionerà i lavori da lassù. Vi terremo aggiornati su tutti i vari step successivi alla raccolta, condividendo con voi tutti i dettagli su come i vostri aiuti avranno contribuito al progetto”.



Nel post Facebook in questione sono riportati i contatti Satyspay, Revolut e PayPal per sostenere il progetto, oltre all’IBAN intestato a Camilla Carlotta Caire (IT78N0200830510000104357075). Insieme alla richiesta di aggiungere nome e cognome del donatore nelle note di pagamento, così da poter ringraziare tutti singolarmente.