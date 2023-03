Recco, senza gas da metà dicembre. La denuncia di una signora originaria di Rivoli: “Sono disperata”

E’ sconfortata la signora Laura Danese mentre racconta quanto le è capitato negli ultimi mesi, durante i quali si è ritrovata a vivere all’interno del suo appartamento senza l’allaccio alla rete del gas e, di conseguenza, senza riscaldamenti né acqua calda.

Tutto è iniziato a metà dicembre quando la signora si è trasferita da Rivoli, in provincia di Torino, a Recco.

Da quel momento, nonostante le continue domande anche a diversi fornitori, non è riuscita ad avere l’allaccio del gas, una condizione che, a oggi, non ha ancora soluzione.

“Il 15 dicembre ho fatto la prima domanda per l’allaccio del gas e da quel momento non ho più saputo niente - racconta -. Anzi, mi è stato chiesto di far firmare alcuni documenti all’idraulico che mi segue in cui si dichiarava che si trattava di un nuovo impianto ma il tecnico, ovviamente, si è rifiutato: non c’è un nuovo impianto. Ho fatto altre domande ad altri fornitori, anche via mail, a distanza di alcune settimane dalla prima richiesta, ma niente”.

Un disagio che ha costretto la signora a chiedere ospitalità a parenti e amici prima di rientrare nel suo appartamento, a fine dicembre.

“Sono dovuta scappare da casa mia per il freddo. E da quando sono tornata, sono rimasta senza riscaldamenti e senza acqua calda. Mi sono ammalata, mi sono disperata ma non ho avuto risposta da nessuno”.

A oggi, la pratica è ferma ma non se ne conoscono le motivazioni. Ancora la signora aggiunge: “Può darsi che l’inquilino precedente sia stato moroso ma non lo so. Ho trovato le stesse problematiche anche con l’allaccio dell’acqua ma ho avuto la fornitura in pochi giorni firmando un foglio in cui dichiaravo che il pregresso non era colpa mia. E’ accaduto lo stesso per la luce. Per il gas ancora niente: non posso farmi una doccia, non posso scaldarmi, continuo a non avere acqua calda”.

“Sono circa quattro mesi che combatto inutilmente contro chi è molto più grande di me - conclude Danese - ma non ho avuto nessuna risposta. Sono molto arrabbiata. Molto”.