Giro di vite contro furti e spaccate nei negozi: arrestate 24 persone in 4 giorni dalla Polizia

E' di 24 persone arrestate il bilancio delle operazioni di controllo e sicurezza messe in atto dalla Polizia negli ultimi 4 giorni, soprattutto nei quartieri di San Salvario, San Donato e Barriera Milano. L'obiettivo è di contrastare i fenomeni di furti e spaccate ai danni degli esercizi commerciali: gli episodi si sono moltiplicati negli ultimi mesi e la questura ha deciso di schierare oltre 100 pattuglie in strada.

In tutto sono 1931 le persone controllate e 973 i veicoli, anche attraverso posti di blocco. Le persone finite in manette sono nei guai per motivi di furti o rapine, ma anche per spaccio di droga o per pene ancora da scontare.