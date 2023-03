Sonic Park annuncia un altro grande nome: a Stupinigi Emis Killa duetterà con Guè

Sarà una serata davvero da non perdere quella del 9 luglio al Sonic Park Stupinigi. Sul palco nel Parco della Palazzina di Caccia, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, insieme al già annunciato Guè salirà anche Emis Killa per un doppio concerto con due fra i più importanti rapper della scena hip hop nazionale.

Guè ed Emis Killa insieme

Un happening unico per l’hype condiviso e per nulla effimero di due artisti che, forti di milioni di fan e di straordinari successi discografici, portano avanti progetti ambiziosi e originali nel segno di una vera e propria scuola milanese del genere. Tante, nel corso del tempo, le collaborazioni fra i due che spesso hanno incrociato microfoni e rime, a partire da quella “Ognuno per sé” in “L’Erba Cattiva”, uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano e che ha consacrato la carriera di Emis e di cui proprio quest’anno si celebra il 10° anniversario.