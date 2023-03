Sonic Park arruola un altro big della musica italiana: il 7 luglio a Stupinigi arriva Biagio Antonacci

Continuano a restare accesi i riflettori sulla prossima edizione di Sonic Park Stupinigi. Solo ieri l’annuncio di una iconica band internazionale come i Black Eyed Peas e oggi il cartellone del festival della Palazzina di Caccia si arricchisce della presenza di uno dei più importanti nomi della scena italiana. Biagio Antonacci annuncia oggi le prime date dell’estate 2023, per cantare, nel Palco Centrale Tour, i brani che hanno segnato la sua carriera.

Appuntamento il 7 luglio a Stupinigi

Il concerto del 7 luglio, dopo l’apparizione sanremese con Tananai e Don Joe, sarà l’occasione di rivedere Antonacci sul palco dopo più di tre anni di silenzio, il periodo più lungo che abbia mai passato senza suonare dal vivo. E soprattutto in un grande tour estivo dopo quattordici anni dall’ultimo.



Organizzato da Reverse nel Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, il festival propone un programma che porta in una delle più suggestive venue italiane per la musica dal vivo il meglio delle proposte dell’estate 2023: un’occasione perfetta per aggiungere all’emozione della musica live tutto l’incanto di Stupinigi, residenza reale e patrimonio dell’Umanità Unesco.

Gli altri grandi nomi del programma

SIMPLY RED (4 luglio), MADAME (8 luglio), GUÈ (9 luglio), PLACEBO (11 luglio), STING (12 luglio), BLACK EYED PEAS (13 luglio).