Vandali in azione a Chivasso, bruciato il tricolore durante la festa degli Alpini

In questo weekend il gruppo di Chivasso sta celebrando i 100 anni dalla fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini, ma i festeggiamenti sono stati rovinati da un atto vandalico avvenuto nel parco di via Po, dove sono state strappate e bruciate le bandiere delle penne nere e quella tricolore.

Duro, su quanto accaduto, il commento dell'assessore regionale all'Istruzione e al Merito Elena Chiorino: "Quanto accaduto nella notte a Chivasso è un atto vile, oltraggioso per la Nazione e gravemente irrispettoso dell’onore e del grande valore che gli Alpini rappresentano per la storia italiana. Non dobbiamo declassare questo attacco a mero atto vandalico, ma chiamiamo le cose con il proprio nome: vilipendio alla bandiera italiana".

"Confidiamo nel grande lavoro delle Forze dell’Ordine per individuare i responsabili che speriamo possano, pagando per il reato commesso, comprendere la gravità del loro gesto - ha proseguito l'assessore - Ormai siamo dinanzi all’assenza totale di coscienza: si può manifestare il proprio dissenso perché viviamo fortunatamente in un paese democratico, ma lo si deve fare nel rispetto del prossimo, delle regole del vivere civile e della Legge. I fatti recenti dimostrano che non possiamo abbassare la guardia".

"Difendiamo i valori intrinsechi della bandiera italiana, difendiamo la democrazia, non scendiamo a patti con chi non conosce dialogo ma solo violenza e anarchia e dedichiamo del tempo a scuola così come in famiglia per educare i nostri ragazzi al rispetto", ha concluso Chiorino.