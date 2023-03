A Nichelino i volontari di Idea rilanciano l'"Aiuto compiti" per studenti di elementari e medie

A Nichelino, dopo la lunga pausa obbligata determinata dall'emergenza Covid, torna il progetto "Aiuto compiti". L’attività, portata avanti dai volontari dell'associazione Idea, si propone di fornire un aiuto gratuito a tutti i bambini delle scuole elementari e medie della città che ne hanno bisogno.

Aiuto compiti per gli studenti di elementari e medie

“Un progetto che ci sta particolarmente a cuore da sempre”, hanno spiegato i responsabili dell'associazione, che hanno ricevuto il patrocinio del Comune. L'iniziativa è in programma presso il centro d’incontro del quartiere Castello, in via Turati 14, tutti i sabati, dalle ore 10 alle 12. Per info: 320.4486986.

Letture per i bimbi fino a 6 anni al nido XXV Aprile

Per i più piccini, invece, ecco "Leggi e vola", un ciclo di incontri gratuiti a cura del nido comunale XXV Aprile, tutti i martedì dalle 16.30 alle 17.30, con letture ad alta voce per i piccoli fino a 6 anni. Le prossime date in programma sono il 4 e 18 aprile, il 2 e 16 maggio, con l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva il 6 giugno.