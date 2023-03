Scandalo mascherine, maxi corruzione per "velocizzare" l'import dalla Cina: condannati un imprenditore, 4 carabinieri e 3 funzionari

Tutte mascherine Ffp2 destinate a istituzioni e forze dell'ordine, quindi con una corsia preferenziale per accelerare l'importazione dalla Cina. Ma non era così. Si sono concluse con la condanna per un imprenditore cinese, tre funzionari di Comuni della cintura di Torino e quattro carabinieri le indagini che erano scattate nel 2020 dopo che alcune procedure di appalto per la fornitura di mascherine anti Covid avevano fatto drizzare le antenne alla Procura di Torino e al Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Torino, insieme al Gruppo Pronto Impiego Torino della Guardia di Finanza e al Settore commercio della Polizia Locale.

L’imprenditore infatti al fine di assicurarsi lo svincolo rapido delle mascherine importate dalla Cina, si avvaleva della procedura che era stata prevista ad hoc per l’importazione di DPI destinati a enti, esercizi pubblici e strutture sanitarie in caso di gravi e urgenti motivi. In questo modo un numero elevato di DPI, non destinati alle istituzioni, finivano per essere svincolati in maniera rapida con la complicità di funzionari pubblici e carabinieri evitando così la requisizione da parte della dogana.