Chi cerca lavoro può trovarlo (o imparare a trovarlo) al Pala Ruffini: giovedì arriva Job meeting Torino

E' fissato per le 9,30 di giovedì - 30 marzo - l'appuntamento per chi cerca lavoro e al momento ha appena terminato di frequentare l'Università. Fino alle 16,30 presso il pala Ruffini si tiene infatti il "Job meeting Torino", organizzato da Cesop ht consulting company.

Evento gratuito (ma bisogna registrarsi), il Job meeting gode del patrocinio della città di Torino e di Edisu, ente regionale per il diritto allo Studio universitario del Piemonte: l'obiettivo è favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di laureandi e neolaureati di tutti i corsi di Laurea.

Come farsi notare (e come fare un cv)

Diverse le attività che saranno proposte. Fra queste, i workshop formativi e di orientamento al lavoro 'Tips & tricks per farsi notare dai recruiter' (ore 9.30), a cura di CVing, 'Creiamo un cv efficace: esempi e modelli' (ore 10.00 e 10.30), a cura di Umana, e i CV Check powered by Umana, vere e proprie consulenze personalizzate one-to-one con valutazione e correzione dei curriculum.

Presenti oltre 20 aziende

Saranno presenti oltre venti grandi aziende nei settori: consulenza e revisione aziendale, costruzioni, editoria e media, digital e information technology, education e formazione, pubblica amministrazione, agenzie per il lavoro, industriale e manifatturiero. Tutti gli iscritti al Job meeting Torino, inoltre, per prepararsi all’appuntamento potranno partecipare gratuitamente, il 29 marzo, un giorno prima dell’evento, ai webinar di orientamento del ciclo 'Orientarsi al lavoro contemporaneo' organizzati da Umana: 'Personal branding: promuovere sé stessi per una corretta immagine professionale' e 'Guida a una presentazione efficace: il colloquio di lavoro'. Durante i webinar alcuni orientatori spiegheranno come implementare le migliori strategie per ricercare attivamente nuove opportunità professionali.