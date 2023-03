Moncalieri, all'ex Foro Boario open day di vaccinazione contro pneumococco e fuoco di Sant’Antonio

E' uno degli ultimi atti del Palavaccini di Moncalieri, che chiuderà i battenti a fine aprile come hub sanitario (restando la casa degli eventi come Palaexpo, ndr). “Non farti fermare, Proteggiti” è lo slogan scelto per l’open day di vaccinazioni anti- Pneumococco e Herpes Zoster (Fuoco ci Sant’Antonio) organizzato dall'Asl To5. La giornata è dedicata a tutti i pazienti diabetici over18 e si terrà il prossimo 31 marzo dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 15 al Centro vaccinale dell'ex Foro Boario di Moncalieri.

Accesso diretto per i primi 100 pazienti

La vaccinazione è gratuita e con accesso diretto per i primi 100 pazienti che vorranno usufruire del servizio messo a disposizione dagli operatori del Sisp dell’Asl diretta dal dott. Pierfederico Torchio.

“La condizione di diabete determina un alto tasso di malattie infettive e di mortalità correlata – spiega il direttore del Sisp - È ormai ampiamente dimostrato in letteratura che nei pazienti diabetici alcune malattie infettive, come l’influenza, l’Herpes zoster, la polmonite, la meningite da meningococco ecc., non solo si verificano più frequentemente ma possono anche avere un decorso più grave, con conseguente ospedalizzazione, ricovero in terapia intensiva e decesso, hanno inoltre un tasso più elevato di incidenza di epatite B rispetto al resto della popolazione”.