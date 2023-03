Una rotonda sicura, a misura di pedoni e ciclisti: auto più lente in piazza Rivoli

Una rotonda a misura di pedoni e ciclisti: auto più lente in piazza Rivoli

Rallentare le auto, per garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. Degli utenti della strada considerati "più deboli e a rischio". Obiettivo centrato in piazza Rivoli, dove da ormai alcune settimane è in vigore una nuova viabilità.

Investimento di 187 mila euro

A volerla l'amministrazione comunale, che ha deciso di spendere 187.000 euro per una serie di interventi volti a rallentare l'uscita dalla rotonda dei mezzi.

Restringimenti sono Tati realizzati in corso Francia e corso Vittorio Emanuele, ma non solo: il Comune ha anche rifatto gli attraversamenti pedonali e dei rialzi per le biciclette e monopattini.