Allarme inquinamento lungo il Po: ecco le foto alla diga della Gran Madre [FOTO]

Allarme inquinamento lungo il Po, proprio in un tratto particolarmente vicino al centro storico della città. Sono le foto e le segnalazioni di alcuni frequentatori della zona a far accendere i riflettori: si tratta di uno scarico che si trova poco sopra la diga della Gran Madre e che immette nel letto del fiume sostanze non meglio identificate.

Si trova sul lato di corso Casale e a raccontare di questo fenomeno sono stati, negli ultimi tempi, sia i residenti che alcuni pescatori che frequentano la zona.

Dalle immagini, potrebbe sembrare uno scarico fognario, che sicuramente va a incidere sulla qualità dell'acqua del fiume di Torino.