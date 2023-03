Orgoglio torinese, eventi e occasioni mancate, Cirio: "Nessuno ci ha rubato nulla, è stato detto che non ci interessava" [FOTO]

Un momento di festa in cui però non si è esaurita l'eco sul passato recente (che porta turismo e lavoro per il commercio). E le Olimpiadi invernali 2026, con la gestione della precedente amministrazione, sono finite sotto i riflettori. "Un principio folle, ma oggi dobbiamo scontare gli effetti di questi errori, sperando di non ripeterli più", ha detto, incrociando lo sguardo del sindaco Stefano Lo Russo, seduto in prima fila.



Poi ha aggiunto: "Voglio ringraziare tutti i commercianti perché hanno affrontato con pazienza, coraggio e determinazione il periodo della pandemia. La Regione è in campo per sostenere il commercio e anche per rendere Torino sempre più attrattiva per turisti che vengano a dormire nei nostri hotel, assaggiare le eccellenze enogastronomiche nei nostri ristoranti e fare shopping nei nostri negozi. Di fronte alla desertificazione commerciale non ci si deve arrendere ma ci si deve interrogare".