A Cortemilia premiati i vincitori della XXI Edizione del concorso di Letteratura “il gigante delle Langhe”

Si è svolta oggi, 28 marzo 2023, a Cortemilia la Cerimonia di Premiazione della XXI Edizione del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “Il gigante delle Langhe” alla presenza di più di 200 ragazzi che hanno votato in diretta il libro preferito tra i finalisti della Sezione di Narrativa a cui si aggiungono le altre votazioni che sono arrivate dalla Giuria dei ragazzi sparsa in tutta Italia (in totale sono stati coinvolti 7.000 giovani lettori).