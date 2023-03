Aprile inizia a passo di trotto per i più piccini all'ippodromo di Vinovo

Aprile comincia a passo di trotto come sempre all'Ippodromo di Vinovo, ma con una novità importante. In occasione della riunione di corse di domenica 2 infatti partirà anche una nuova importante collaborazione con l'Old Ranch Ferrero di Chivasso. Perché l'idea di Hippogroup Torinese da sempre è quella di offrire una vetrina a tutta la filiera ippica nazionale in generale, piemontese in particolare, trasformando anche l'area dell'ippodromo in un centro di aggregazione per le famiglie.

Così questa domenica Floriana Ferrero e il suo staff appassionato saranno presenti in massa occupando un'area appositamente creata nel parterre a bordo pista. Porteranno sette dei loro pony, ma soprattutto la star delle giornata sarà Golia: il più piccolo pony in Piemonte, con i i suoi 67 centimetri di altezza, un vero idolo per tutti i bambini.

Dalle 14 in poi quindi a titolo gratuito, i più giovani potranno vivere il loro “battesimo della sella” in piena sicurezza. E in una zona adiacente sarà anche allestito un laboratorio all'aria aperta per seguire insieme agli esperti una serie di tematiche relative al mondo del cavallo, per divertirsi e imparare. In più, un ferro di cavallo in omaggio per tutti i partecipanti. É la prima tappa del progetto “Pony in Ippodromo” che tornerà poi anche il 21 maggio e il 4 giugno prossimi.