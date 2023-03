Chivasso, colpo nella notte: ladri fanno esplodere bancomat con l'esplosivo e fuggono col bottino

Un colpo col botto nella notte appena trascorsa al bancomat del Credito Piemontese di Chivasso, in frazione Castelrosso. I banditi hanno fatto saltare con una carica esplosiva l'erogatore delle banconote in via San Rocco.

Il colpo alle 3 di notte

L'episodio è avvenuto attorno alle 3, svegliando molti dei residenti nella zona, che subito hanno allertato le forze dell'ordine. La banda, però, è riuscita a scappare con il bottino (il cui valore è ancora da quantificare) prima dell'arrivo dei carabinieri. Le due cariche esplosive utilizzate hanno gravemente danneggiato il bancomat, tanto che oggi, 29 marzo, la filiale resterà chiusa.

Indagano i carabinieri

Sull'accaduto ora stanno indagando i carabinieri del nucleo operativo di Chivasso.