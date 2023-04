Concluse le Elezioni studentesche all'Università di Torino: affluenza al 15,8%

Si sono concluse le Elezioni studentesche per i Rappresentanti negli organi universitari ed extra-universitari. Svoltesi in completa modalità telematica, da martedì 28 marzo a giovedì 30 marzo, hanno fatto registrare un’affluenza pari al 15,8% su 83.434 aventi diritto.

Le/gli elettrici/elettori hanno potuto esprimere 1 preferenza per l’elezione delle/dei rappresentanti delle/degli studentesse/studenti nei seguenti organi: Senato Accademico; Consiglio di Amministrazione; Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario; Comitato Universitario per lo Sport; per la consultazione relativa al Comitato Unico di Garanzia.

E al massimo 3 preferenze per l’elezione delle/dei rappresentanti nei seguenti organi: Consiglio di Dipartimento; Consiglio di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento); Consigli delle Scuole.