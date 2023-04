Il lavoro dopo la laurea? Torino si ritrova sul podio: è la terza città italiana, ma gli stipendi sono da fame

Il mondo del lavoro non offre soluzioni particolarmente attraenti per i laureati torinesi

Iniziare una carriera e trovare lavoro dopo la laurea non è così facile come potrebbe sembrare. Bisogna tenere conto di una serie di fattori, tra cui: la città in cui si cerca lavoro, il numero di opportunità di stage, lo stipendio medio, cosa offre la città e il costo medio della vita.

Secondo uno studio condotto da Business Name Generator, Torino si classifica al terzo posto tra le città italiane con più opportunità per uno stage, con 178 posizioni aperte (di cui 14 da remoto) e uno stipendio medio mensile pari a 657 euro. Il capoluogo piemontese ha inoltre oltre più di 200 attrazioni gratuite per i giovani lavoratori che desiderano vivere una metropoli con un budget limitato.