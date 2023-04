Due scialpinisti torinesi non rientrano dall'escursione in Valtournenche: il Soccorso Alpino è alla loro ricerca

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in corso per il mancato rientro di due scialpinisti torinesi partiti ieri mattina, sabato 1° aprile, per un'escursione in Valle d'Aosta.

Gli amici, verificato il mancato rientro, hanno dato l'allarme senza sapere la località esatta e riferendo che i telefoni cellulari suonano a vuoto e nessuno risponde. Hanno fornito alle ore 21 una foto inviata in giornata dagli scialpinisti in mattinata e il personale SAV in Centrale Unica del Soccorso ha saputo individuare quale zona ipotetica Chapeau des Dames, in Valtournenche.