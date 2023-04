Moncalieri scalda i motori per una Ritmika con "Furore": Paola & Chiara primi big annunciati

Siamo appena all'inizio della primavera, ma a Moncalieri già fervono i preparativi per la nuova edizione di Ritmika, la kermesse musicale rilanciata nel 2021 dopo alcuni anni di stop, grazie all'impegno del Comune e dell'agenzia Reverse.

Ritmika inizierà con "Furore”, perché sono Paola & Chiara (recenti protagoniste al Festival di Sanremo) i primi big annunciati. L'appuntamento è per giovedì 7 settembre al Palaexpo di Moncalieri.

Un ritorno atteso dopo tanti anni di silenzio

Dopo 10 anni di stop e il successo del Festival di Sanremo 2023 con “Furore”, il duo dance più iconico e conosciuto della musica italiana torna in tour: le sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi salgono sul palco per ripercorrere i successi passati e svelare i grandi progetti futuri.

Nate come coriste degli 883, nel 1996 firmano il contratto con Sony Music come duo Paola & Chiara e prendono parte a Sanremo Giovani con il brano In viaggio; nel 1997 partecipano e vincono il Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con Amici come prima. Nello stesso anno sono fra gli artisti che aprono il concerto di Michael Jackson (History World Tour) allo Stadio San Siro di Milano.

Il boom ad inizio anni Duemila

Sempre più acclamate, decidono di tornare a Sanremo nel 1998 (Per te) e nel 2005 (A modo mio), partecipano a cinque Festivalbar e vincono Un disco per l'estate grazie al tormentone Vamos a bailar (Esta vida nueva): hit internazionale e senza tempo. Indimenticabili anche: Festival, Viva el Amor, Fino alla fine, A modo mio. Nel 2013, dopo la pubblicazione della prima raccolta dei loro principali successi (Greatest Hits 2005), il duo decide di sciogliersi e intraprendere percorsi diversi: Chiara Iezzi come attrice di film e serie tv e Paola Iezzi come dj, produttrice e cantante solista. Prima del grande ritorno nell'ultimo Sanremo.