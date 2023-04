Borgo Vittoria in festa: cento candeline per Anna Giannino, ex operaia dell'Aurora (e un regalo speciale)

Un quartiere in festa per Anna Giannino . Cento sono infatti le candeline che sono state spente nei giorni scorsi dall'arzilla signora nata nel 1923 a San Severo, ultima di dieci figli.

Tre anni dopo, il trasferimento con tutta la famiglia a Borgo Vittoria, zona della città da cui non si è mai più spostata.



E proprio Borgo Vittoria ha voluto dimostrare tutto il suo affetto per Anna. Dai palloncini portati a casa dai rappresentanti della V Circoscrizione ai tanti fiori regalati dai vicini di casa e dai negozianti della zona. Fino alla grande festa organizzata dalla figlia, dal genero e dai nipoti fino alla quarta generazione.

Una storia di immigrazione degli anni Venti

Fin dal suo arrivo a Torino, la famiglia Giannino ha sempre vissuto nel quartiere a Nord di Torino: i genitori, i tre fratelli e le 6 sorelle si stabilirono in via Vittoria angolo via Villar, sopra il bar “Argentina”. Alla fine del 1927 nascerà l’ultima sorella, Olga. "La capostipite, Raffaella, parlava solo in pugliese e le commercianti del quartiere rispondevano sempre in torinese, ma allora non c’erano problemi - raccontano i parenti -: quella degli anni ’20 è stata un’immigrazione facile e tra gente semplice ci si capiva facilmente".

Il ritorno all'Aurora