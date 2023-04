Meteo, torna un po' di pioggia: rovesci in serata, poi ecco il freddo nella settimana di Pasqua

Un po' di instabilità oggi attiverà rovesci sulle zone alpine, che in parte si estenderanno alle pianure adiacenti nella serata. A seguire domani correnti fredde da nordest faranno calare le temperature sotto le medie del periodo, con possibili gelate sparse a metà settimana. Pasqua in tendenza fresca ma con bel tempo.

A Torino quindi avremo questa situazione: al mattino di oggi cielo sereno ovunque. Al pomeriggio aumento della nuvolosità sulle Alpi occidentali, con rovesci o temporali sparsi che si protrarranno fino a sera. Calo della quota neve che in serata potrà arrivare fino 1200 metri. Estensione dei fenomeni nelle pianure adiacenti in serata.

Temperature massime intorno 17 °C in calo rispetto a ieri. Venti deboli generalmente dai settori nordorientali, qualche raffica intensa sarà possibile durante i fenomeni pomeridiani/serali.

Da martedì 4 a giovedì 6 aprile, bel tempo con poche nubi e assenza quasi totale di precipitazioni, tuttavia aria più fredda entrerà da nordest, facendo calare le temperature al di sotto della media del periodo. Le temperature massime scenderanno fino a valori attorno 10/14 °C tra domani e mercoledì sulle pianure. Le minime scenderanno fino 2/3 °C, ma in zone rurali, si potrà andare anche sotto lo zero con brinate o gelate al mattino, in assenza di vento e cielo completamente sereno.