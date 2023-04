8 minuti di attesa, tram in piazza Hermada e telecamere per multare chi passa sulle corsie bus: la rivoluzione dei trasporti di Lo Russo

Oltre 700 milioni di lavori, prolungamento della metro fino a Cascine Vica, 30 chilometri di binari in più, 437 nuovi bus ecologici e 70 nuovi tram per altri 380 milioni di investimento.

Sono questi i numeri della "rivoluzione" del trasporto pubblico locale dei prossimi anni targata Lo Russo, che punta da qui al 2027 a fare spostare i torinesi in città con tempi di attesa massimi di 8 minuti. E aumentare i passeggeri nei prossimi cinque anni fino a portarli a 14 milioni e 433. "Vogliamo dotare Torino - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - di una rete di trasporto all'altezza di una città europea. Alla fine dell'implementazione del piano Torino avrà un parco mezzi rinnovato, legandosi così all'esigenza di riduzione dell'inquinamento atmosferico".

100 chilometri di tram

A presentare le novità l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta. Nel 2025 sarà operativa la metro 1 fino a Cascina Vica, con l'attivazione di quattro nuove stazioni (Certosa, Collegno centro, Leumann, Cascine Vica), garantendo l'interscambio con la stazione ferroviaria di Collegno a Certosa. I cantieri più consistenti interesseranno la rete tramviaria, con i binari che passeranno dagli attuali 70 chilometri a 100 chilometri e tempi di viaggio ridotti del 10%.

I nuovi tram Hitachi Rail, come ha chiarito Foglietta, debuteranno "nel 2023 sulla 9, nel 2024 sulla 4 e entro fine 2025 sulla 10". Quest'anno terminerà la consegna dei primi 30 mezzi, a cui se ne aggiungeranno altri 40 nel 2024-2025.

Novità per i tram

Una delle novità più importanti riguarda la linea 4, che connette Mirafiori a Falchera. Proprio al capolinea di Torino nord verrà realizzato un anello, che permetterà al tram di "girare" e usare quindi mezzi con un'unica cabina di guida. Le attuali motrici bidirezionali verranno spostate sulla 3 e per il 2024 verrà ripristinato il capolinea in piazza Hermada.

Nel 2025 il Comune punta a ripristinare il tram 10 fino al capolinea di via Massari, prevedendo il passaggio nel futuro incrocio di piazza Baldissera, dove al posto della rotonda verranno realizzati 7 incroci con semafori intelligenti. Nel 2026 il 15 verrà prolungato da Borgata Lesna al Campus universitario di Grugliasco, garantendo un collegamento veloce con il centro di Torino. Entro il 2027 verrà attivata la nuova linea 12 che connetterà l'Allianz con piazza Carducci, recuperando una parte della tratta ferroviaria abbandonata della Torino-Ceres.

Telecamere per multare chi passa sulle corsie preferenziali

Come già annunciato, a Torino verranno aumentate le corsie preferenziali per i mezzi pubblici. Ad esempio sulla linea 2 si passerà dall'attuale 25%, al 66% di protetta. Sulla 5, dove al momento appena il 2% del tracciato è dedicato al bus, si arriverà al 28% di corsia protetta. Discorso analogo sulla priorità semaforica: se ora solo nove linee tram sono coperte da questo semafori intelligenti, che permettono di far trovare più facilmente verde all'arrivo del mezzo su rotaia, nel 2013 si arriverà a 13 per una copertura di oltre il 90%.

In parallelo, ha spiegato Foglietta, si procederà all'installazione delle "telecamere sulle corsie ad uso esclusivo del Tpl, in modo che chi passa qua con l'auto privata possa essere sanzionato" .

Rincari biglietti? E sul rischio del possibile aumento del biglietto per chi utilizza bus e tram, come accaduto in altre città, Lo Russo ha chiarito: "Questo piano è stato elaborato con l'attuale tariffa, ma ci sono dei fattori che non dipendono dalla città come l'inflazione e il caro-energia".

"Prima di chiedere ai torinesi di pagare di più, la città si fa carico di migliorare la rete: mettiamo i cittadini in condizione di fruire un trasporto pubblico di qualità" ha concluso.