In serata riaperta a senso unico alternato la provinciale 23 del Sestriere a Champlas du Col

A Champlas du Col di Sestriere la Strada Provinciale 23 sarà riaperta in serata a senso unico alternato e con le limitazioni previste per le aree di cantiere. L’arteria era stata chiusa in via precauzionale venerdì 3 maggio a causa di un abbassamento del piano stradale conseguente alle precipitazioni abbondanti verificatesi tra la fine di aprile l'inizio di maggio. A Champlas du Col rimane in vigore il divieto di transito ai mezzi con massa superiore alle 18 tonnellate.

Purtroppo, viste le condizioni meteo instabili degli ultimi giorni, l’impresa appaltatrice è potuta intervenire solo nella giornata di oggi per l'esecuzione delle necessarie ricariche e rappezzature del piano viabile. A Champlas du Col la Provinciale 23 è interessata da un importante cantiere che ha l’obiettivo di stabilizzare il corpo stradale, da tempo soggetto a fenomeni franosi profondi, con evidenti cinematismi in superficie. A tal scopo sono stati realizzati pozzi di emungimento di grande diametro, che verranno messi in funzione appena possibile, per proseguire poi con la riprofilazione della livelletta stradale e il ripristino della carreggiata.