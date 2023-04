La ripresa soffia forte su Torino, cassa integrazione ai minimi e l'Ict come locomotiva: "Ci stiamo emancipando da Fiat"

"Il calo dei prezzi dell'energia e delle materie prime dovrebbero dare stabilità al mercato - aggiunge - ma nei prossimi mesi gli imprenditori dovranno decidere come e quanto investire, nonostante la grande incertezza. Fare meglio della media del Paese, per Torino, è molto importante. Anche in un percorso di emancipazione da quella dipendenza che una volta era legata a Fiat ".

Tutti i parametri in miglioramento

Si arriva in doppia cifra, con i parametri economici principali, mentre export e redditività tornano in campo positivo dopo aver trascorso un certo periodo con il segno meno.

Sfiora livelli record (in termini positivi) il ricorso alla cassa integrazione: si abbassa al 6%, mentre migliorano le quote di chi vuole fare investimenti e il grado di utilizzo degli impianti, anche lui vicino ai massimi storici.

Prezzi alti, ma in frenata

Sul fronte inflazione, i prezzi continuano a salire, ma meno impetuosamente che in passato. E Torino fa ancora meglio del Piemonte. Così come le grandi imprese fanno meglio di quelle più piccole.

Il focus sull'Ict: "Ormai siamo un settore trasversale"

"Siamo un settore trasversale, tanto che sono previste assunzioni di profili Ict da Stellantis a Intesa Sanpaolo - dice Vittorio Di Tomaso, presidente del comparto Ict per Unione Industriali - e oltre a essere culla di un unicorno come Satispay siamo anche una risorsa di ricerca e tecnologia innovativa, come dimostrano anche i tanti brevetti e le start up che alimentano il nostro ecosistema. In un periodo di grande penuria di competenze digitali, anche noi registriamo una difficoltà nel trovare profili sufficienti alle necessità delle aziende di settore".