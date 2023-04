Inseguimento in stile Fast and Furious per le strade di Moncalieri si chiude davanti al cimitero

Inseguimento in stile Fast and Furious per le strade di Moncalieri

Un inseguimento in stile Fast and Furious, ma qui non si è tratto di finzione cinematografica o delle riprese che erano state girate a Torino nei mesi scorsi. I carabinieri di Moncalieri hanno arrestato un uomo alcune notti fa in piazza Panissera, davanti al cimitero.

Inseguimento in stile film

Secondo le ricostruzioni, non si sarebbe fermato ad un alt poco prima e avrebbe quindi scatenato un inseguimento, fino a che lo stesso fuggitivo alla guida della sua Ford Fiesta non ha deciso di fermarsi davanti al camposanto. Alla fine è stato circondato da alcune pattuglie e fatto scendere dal veicolo.

Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza, dopo che il caos era durato circa un'ora.